Новым гендиректором "Национальной медиа группы" назначена Светлана Баланова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Медиаменеджер Светлана Баланова назначена новым генеральным директором "Национальной медиа группы" вместо Ольги Паскиной, сообщили в пятницу в НМГ.

"Ольга Паскина покидает пост генерального директора "Национальной медиа группы" (НМГ) после пяти лет успешной работы и реализации стратегии. Новым генеральным директором холдинга станет Светлана Баланова", - говорится в заявлении.

Баланова переходит на должность с позиции первого заместителя гендиректора АО "Газпром-Медиа Холдинг". Ранее на протяжении восьми лет она возглавляла IBS - одну из ведущих IT-сервисных компаний России. "Я рада присоединиться к яркой и успешной команде НМГ и надеюсь, что мои знания и опыт помогут компании достичь новых высот", - цитируют ее в пресс-службе.

Баланова окончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза, имеет степень МВА и квалификацию "Дипломированный директор" Британского института директоров. С 2010 по 2011 год была президентом международного бизнеса "Электронного мониторинга" компании "3М", а также главным операционным директором компании "3М Аттенти". С 2019 года является членом наблюдательного совета небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий".

Паскина с марта 2016 года занимала пост гендиректора НМГ. Она входит в состав правительственной комиссии по развитию телерадиовещания в РФ, является членом попечительского совета киностудии "Ленфильм", входит в состав совета Фонда кино.

Активы НМГ

Среди активов медиахолдинга НМГ телеканалы "РЕН ТВ", "Пятый канал", СТС, "Домашний", "Че", мультимедийный информационный центр "Известия", газеты "Спорт-экспресс", "Metro Санкт-Петербург" и радиостанция "Life звук". Структуры НМГ контролируют 29% АО "Первый канал". Группа управляет телеканалами Discovery, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, Fox, владеет киностудией Art Pictures в партнерстве с Федором Бондарчуком. В 2020 году НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.