АСВ перечислило Банку России 2,4 млрд рублей в счет погашения задолженности по кредиту

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) перечислила Банку России 2,4 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, привлеченной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

В счет погашения суммы долга перечислены 2 млрд рублей, в счет погашения процентов - 0,4 млрд рублей.

Согласно текущим условиям договора, процентная ставка по кредиту Банка России равна ключевой ставке Банка России (4,25%).

Всего агентство направило на погашение кредита ЦБ 472,3 млрд рублей (464 млрд рублей - в счет погашения основной суммы долга, 8,3 млрд рублей - в счет погашения процентов). В 2021 году агентство выплатило 8,3 млрд рублей.

Остаток задолженности агентства составляет 378 млрд рублей.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию одобренным лимитом 1,03 трлн рублей. В рамках этой линии Агентство получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.