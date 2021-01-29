Минпромторг не видит необходимости в заключении соглашений по ценам на яйца

"Я думаю, что нет. Во-первых, такой необходимости нет, все-таки даже существующее соглашение по двум продуктам, по маслу и по сахару, дало ощутимый результат", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности новых договоренностей. "Это, собственно, сигнал, что можно вовремя договариваться, чтобы не было таких (скачков цен)", - добавил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на источник на розничном рынке, что вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен. При этом Ассоциация компаний розничной торговли не получала от торговых сетей информации о сложностях с закупкой яиц, сообщили ТАСС в АКОРТ.

Накануне в Минпромторге сообщили со ссылкой на Росстат, что в январе этого года средняя розничная цена на яйцо куриное в январе 2021 года составила 76 рублей за 10 штук. По данным Минсельхоза и отраслевых союзов, яйца подорожали в прошлом году из-за роста себестоимости производства на фоне удорожания кормов и волатильности курса доллара, однако сезонный рост цен на яйца сохраняется обычно до февраля, а весной и летом цена снижается с кратковременным ростом перед Пасхой, отметили в министерстве.