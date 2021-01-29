Ставки утильсбора на автомобили планируется повысить на 25% в I квартале

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Ставки утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики в РФ планируется повысить на 25% в текущем квартале, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Надеюсь, что в ближайшее время", - сказал он. На уточняющий вопрос, произойдет ли повышение уже в первом квартале этого года, министр ответил: "Да, конечно".

Ранее Минпромторг разработал проект постановления правительства, согласно которому базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, тяжелых грузовиков и прицепов - со 150 тыс. до 187,5 тыс. рублей.

Минпромторг рассчитывает, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как будет компенсировано пропорциональным ростом господдержки отраслевых программ стимулирования спроса. Как говорилось в пояснительной записке к проекту, ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, составит не более 4,5 тыс. рублей в отношении новых автомобилей и не более 6500 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.

В последний раз ставки утилизационного сбора индексировались 1 января 2020 года. Для машин с объемом двигателя до 1 л они выросли на 46,1%, с объемом двигателя от 1 до 2 л - на 112,4%, с двигателем от 3,5 л - на 145%, а для транспортных средств массой от 12 т до 20 т - на 18,6%.

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Обязательное условие их получения - подписанный с Минпромторгом РФ специнвестконтракт. Правительство решило в декабре 2020 года дифференцировать промсубсидии в зависимости от локализации производств.