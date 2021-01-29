Бывшего совладельца Балтийского банка Исаева задержали во Франции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев находится в международном и федеральном розыске по уголовным делам о хищении в Балтийском Банке, задержан во Франции. О этом ТАСС сообщил зампредправления Альфа-банка (санирует Балтийский банк) Владимир Сенин.

"Согласно нашей информации, 23 декабря 2020 года на территории Франции Андрей Валентинович Исаев был задержан по запросу Генеральной прокуратуры РФ в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке", - заявил Сенин. ТАСС ознакомился с копией письма МВД России в Прокуратуру Санкт-Петербурга от 24 декабря 2020 года, подтверждающего данный факт, и направил запрос в соответсвующие ведомства.

Отмечается, что Исаев был объявлен в розыск по делу о выводе активов из Балтийского банка, санированного Альфа-банком. В числе других активов Исаева к Альфа-банку перешел известный в Санкт-Петербурге "Дом Зингера". По данным кредитной организации, Исаев до лета 2020 года сохранял контроль над ЗАО "Зингер" и ООО "Петербургское агентство недвижимости". "По нашим предположениям, договорные отношения выстроены так, что через "компании-прокладки" утекает существенная часть денежного потока. Таким образом, Исаев продолжает получать средства с аренды "Дома Зингера" несмотря на то, что он уже давно не является его собственником и находится в международном и федеральном розыске", - отметили в банке, подчеркнув, что "в любом случае в "Доме Зингера" по-прежнему будет располагаться книжный магазин, который останется открытым.

Топ-менеджер Альфа-банка также отметил, что "в "Доме Зингера" может появиться городской книжный магазин, принадлежащий администрации Санкт-Петербурга, если администрация проявит интерес к этому объекту".

В январе 2019 года источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Исаеву заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и объявили его в розыск. СК РФ обвинил его в организации хищения принадлежащих Балтийскому банку объектов недвижимости и земельных участков общей стоимостью около 500 млн рублей. По версии следствия, хищения были совершены в 2013 году, накануне санации Балтийского банка.

Финансовые проблемы начались в Балтийском банке в 2014 году, тогда Банк России принял решение о его санации при участии Агентства по страхованию вкладов. Балтийский банк создан в 1989 году, основными его акционерами являются президент организации Олег Шигаев и основатель Петербургского агентства недвижимости Исаев.