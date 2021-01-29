РФПИ и партнеры приобрели у Alibaba Group 7,85% акций СП AliExpress Russia

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company и ряд других ведущих суверенных фондов Ближнего Востока приобрели у Alibaba Group 7,85% акций совместного предприятия AliExpress Russia, следует из сообщения фонда.

"Создание совместного предприятия AliExpress Россия (СП) было завершено РФПИ и партнерами фонда - Alibaba Group, "Мегафоном" и Mail.ru Group - в октябре 2019 года. При создании СП в 2019 году РФПИ зарезервировал эксклюзивное право на приобретение пакета 7,85% акций СП у Alibaba Group. Соответствующий опцион был реализован 28 января 2021 года", - указано в сообщении.

Mail.ru Group, Alipay (платежная платформа, входит в Alibaba Group), USM, "Мегафон" и РФПИ в октябре 2019 года подписали не обязывающее соглашение о создании СП для развития платежных сервисов в РФ. Новое СП планирует работать над ускоренным развитием цифровой экономики в России через модернизацию цифровых платежных услуг в стране.

Компании решили объединить свои усилия в связи с созданием СП AliExpress Russia. РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru закрыли сделку по созданию этого СП 9 октября 2019 года. Предполагается, что совместное предприятие позволит интегрировать ключевые российские потребительские интернет- и e-commerce-платформы.