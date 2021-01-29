Стоимость поставок российского газа в Молдавию будет снижена

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Поправки в контракт на поставки российского газа в Молдавию, которые позволят снизить его цену, одобрены на внеочередном собрании акционеров российско-молдавской компании "Молдовагаз". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба газораспределительного предприятия.

"Формула определения закупочной цены природного газа ПАО "Газпром" для АО "Молдовагаз" в теплое время года будет учитывать текущую конъюнктуру немецкого газового хаба NCG. Это позволит поставлять потребителям, включая предприятия термоэнергокомплекса, газ по более выгодным ценам", - говорится в сообщении.

Согласно действующему контракту, стоимость российского газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. Это позволяет Молдавии дешевле покупать газ в отопительный период, на который приходится основная доля потребления страны. Теперь республика сможет закупать газ по более выгодной цене также в теплое время года, когда его стоимость падает на спотовом рынке. "Новые условия будут применяться во втором и третьем кварталах года, на которые приходится около 20% годового потребления природного газа", - уточняет в сообщении компании.

По итогам 2020 года среднегодовая закупочная цена российского газа для Молдавии составила $148,87 за 1 тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы. Если бы республика закупала весь газ по ценам немецкого хаба NCG, то среднегодовая стоимость голубого топлива в этом случае выросла бы до $187,93.

В декабре прошлого года действующий контракт на поставку газа в Молдавию был продлен до конца 2021 года. Поставка осуществляется по традиционному маршруту через территорию Украины. "Газпрому" принадлежит 50% акций "Молдовагаз".