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Разработкой месторождений в Киргизии будет заниматься только госкомпания

БИШКЕК, 29 января. /ТАСС/. Разработкой недр общегосударственного значения в Киргизии будет заниматься только государственная компания. Соответствующий указ подписал в пятницу президент Киргизии Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Данным указом предусматривается, что разработка участков недр общегосударственного значения будет вестись исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100% участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

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