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Пандемия COVID-19

"Спутник V" зарегистрировали в Гвинее

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что прививку уже сделал президент страны Альфа Конде
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"Республика Гвинея стала второй страной Африки, одобрившей применение вакцины "Спутник V". Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России", - указано в сообщении.

Препарат "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии и ОАЭ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в пресс-релизе, напомнил, что прививку вакциной "Спутник V" уже сделал президент страны Альфа Конде.

В августе прошлого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. По данным НИЦЭМ, заявки на приобретение поступили более чем от 50 стран.

Теги
ГвинеяРоссияПандемия COVID-19
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