Мишустин призвал главу Карелии лучше следить за расходованием средств на соцобъекты

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал главу Карелии Артура Парфенчикова наладить систему, которая позволит четко отслеживать расходование средств при создании соцобъектов. Председатель российского правительства попросил руководителя региона быть внимательнее в этом вопросе с учетом тех проблем, которые сейчас существуют в республике.

Он обратил внимание на то, что регион получает поддержку в создании ряда социальных объектов. Так, Карелии выделены средства на реконструкцию больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, куда ежегодно обращаются около 48 тыс. человек. Республике также выделят 200 млн рублей на закупку современных операционных комплексов для детской республиканской больницы.

"Хотел бы попросить о том, чтобы очень четко была налажена система отслеживания того, как исполняются эти траты", - обратился Мишустин к Парфенчикову.

Глава российского кабмина указал на важность эффективного расходования средств, которые уже заложены в федеральный и региональный бюджеты. Он привел в пример ситуацию с реконструкцией городской больницы Петрозаводска, где срывались сроки работ и были заменены подрядчики.

"Понимаю, что все непросто, но просил бы вас лично здесь быть повнимательнее, чтобы мы могли справиться со всеми задачами", - заметил премьер.