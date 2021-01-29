Китайские инвесторы завода "Мотор Cич" подпали под новые санкции Украины

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против физических и юридических лиц содержит ограничения для китайской инвестиционной компании Skyrizon - инвестора украинского предприятия по производству авиационных двигателей "Мотор Сич". Текст соответствующих документов опубликован в пятницу на официальном сайте офиса украинского лидера.

В приложении к указу, которое касается санкций в отношении юридических лиц, перечислены четыре компании, все имеют отношение к Skyrizon. Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, и прочее. В списке физических лиц указано только одно имя - гражданин Китая Ван Цзин, который является ключевым акционером Skyrizon.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), которое касается санкций в отношении физических и юридических лиц, однако сами списки опубликованы не были. В пятницу известный украинский юрист Андрей Портнов, комментируя санкции против китайских акционеров "Мотор Сич", заявил, что "это еще одно яркое доказательство внешнего управления страной".

О "Мотор Сич"

"Мотор Сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.

Китайские инвесторы приобрели в 2016 году 56% акций ПАО "Мотор Сич". Однако Служба безопасности Украины (СБУ) тогда наложила арест на акции. По информации инвесторов, в течение трех лет не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента. Ущерб от сложившейся ситуации они оценивают более чем в $3,5 млрд. В начале августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции "Мотор Сич" после объявления о подаче совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH о покупке доли в компании. Совладелец DCH украинский бизнесмен Александр Ярославский тогда заявил о "силовом давлении с целью помешать реализации договоренностей с китайскими партнерами и помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью". Он отметил, что считает любые попытки заставить инвесторов с кем-либо договариваться неприемлемыми и заслуживающими отдельного рассмотрения в рамках антикоррупционного законодательства, а также выразил надежду, что на уровне государства будет принято решение, которое сохранит "Мотор Cич" для Украины.

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group с ее аффилированными компаниями 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич". В тот же день Beijing Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявление, которое она ранее подавала совместно с госконцерном Укроборонпром, после чего Зеленский призвал правительство, СНБО и СБУ проверить экономическое обоснование продажи предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе завода "Мотор Сич".

Китайские инвесторы "Мотор Cич" обратились к ведущим мировым юридическим компании для взыскания с Украины $3,5 млрд ущерба.

Ранее Министерство торговли США внесло китайскую компанию Skyrizon в перечень производителей товаров исключительно военного назначения.