Kyodo: Honda приостановит производство на заводе в Японии из-за нехватки полупроводников

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda вынужден приостановить производство на своем предприятии в городе Судзука на западе Японии из-за нехватки полупроводников. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщает агентство Kyodo.

По его данным, приостановка продлится пять дней в феврале. В связи с этим завод в Судзуке выпустит на 10 тыс. меньше транспортных средств, подчеркивает агентство.

Согласно информации Киодо, дефицит связан с восстановлением мирового спроса на автомобили и расширением использования персональных компьютеров и игровых приставок, для производства которых требуются полупроводники.

Ранее агентство сообщило, что из-за нехватки полупроводников японские автомобилестроительные корпорации Subaru и Toyota Motor начали сокращать выпуск продукции на своих заводах в США. При этом компания Nissan Motor начала сокращать выпуск машин на предприятиях в Японии.