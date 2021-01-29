Производство сельхозпродукции в России в 2020 году выросло на 5,3%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Производство продукции сельского хозяйства в РФ в 2020 году выросло в фактических ценах на 5,3% по сравнению с показателем 2019 года и составило 6,1 трлн рублей. Об этом говорится в предварительных данных Росстата.

При этом производство продукции растениеводства за прошедший год увеличилось на 7,2%, до 3,3 трлн рублей, производство продукции животноводства выросло на 3,2%, до 2,8 трлн рублей.

В сопоставимых ценах производство сельхозпродукции в 2020 году выросло на 1,5%.