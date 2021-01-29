{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Производство сельхозпродукции в России в 2020 году выросло на 5,3%

При этом производство продукции растениеводства увеличилось на 7,2%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Производство продукции сельского хозяйства в РФ в 2020 году выросло в фактических ценах на 5,3% по сравнению с показателем 2019 года и составило 6,1 трлн рублей. Об этом говорится в предварительных данных Росстата.

При этом производство продукции растениеводства за прошедший год увеличилось на 7,2%, до 3,3 трлн рублей, производство продукции животноводства выросло на 3,2%, до 2,8 трлн рублей.

В сопоставимых ценах производство сельхозпродукции в 2020 году выросло на 1,5%.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
"Аэрофлот" сократит количество рейсов в 13 стран
Изменения в программу международных регулярных рейсов вносятся с 28 марта по 30 апреля
Читать полностью