В программу развития Калмыкии включат восстановление объектов мелиорации

ЭЛИСТА, 29 января. /ТАСС/. Правительство России включит финансирование работ по реконструкции мелиоративных систем и восстановлению пастбищ в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Калмыкия до 2024 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ по итогам рабочей поездки в регион первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

Хатуов посетил несколько животноводческих предприятий, а также совместно с главой региона Бату Хасиковым провел совещание по перспективам развития АПК субъекта, в котором приняли участие руководители муниципальных образований, представители бизнеса и Российской академии наук.

"Стратегической задачей АПК Калмыкии является создание гарантированной кормовой базы. Для этого необходимо повысить продуктивность пастбищ, а также восстановить объекты мелиорации. Кроме того, региону рекомендовано разработать долгосрочную программу улучшения кормовых угодий, в том числе на выбывших из оборота землях, а также развивать сельхозкооперацию. Планируется, что мероприятия по реконструкции мелиоративных систем, вводу в оборот орошаемых земель и восстановлению пастбищ будут включены в индивидуальную программу социально-экономического развития республики до 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сельское хозяйство - один из важнейших секторов экономики республики, при этом в структуре сельхозпроизводства региона почти 76% приходится на животноводческую продукцию. Одним из факторов риска для животноводов Калмыкии в 2020 году стали неблагоприятные погодные условия, которые повлияли на заготовку кормов. Для их закупки сельхозтоваропроизводители республики получили 562,1 млн рублей, которые правительство РФ дополнительно выделило из резервного фонда, что во многом позволило решить проблему.

"Ситуация с засухой вполне типична для нашей республики. Поэтому фермерам и тем, кто занимается учетом поголовья скота, крайне важно оставаться дисциплинированными и учитывать продуктивность пастбищ. Со стороны государства существуют различные инструменты поддержки: льготные кредиты, субсидии, система страхования, но даже успешные и опытные фермеры республики порой не до конца понимают удобство работы с этими инструментами и не применяют их. Чтобы исправить это, мы начнем проводить обучающие семинары для предпринимателей", - написал глава Калмыкии Бату Хасиков на своей странице в Instagram.

В июле в Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. От высокой температуры и суховеев летом выгорели более 2,8 млн га пастбищ, в результате чего аграрии, занятые в традиционной для региона отрасли - животноводстве, понесли серьезные убытки.