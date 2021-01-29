Число проектов "Роснано" в рейтинге "ТехУспех" увеличилось до 15

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Количество проектов "Роснано", вошедших в национальный рейтинг российских быстрорастущих высокотехнологических компаний "ТехУспех - 2020", составило 15, в то время как в 2019 году в рейтинге присутствовали 11 проектов группы. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба "Роснано".

"В национальный рейтинг российских быстрорастущих высокотехнологических компаний "ТехУспех - 2020" вошли девять портфельных компаний "Роснано" и инвестиционных фондов с его участием - "Новомет", "Оптиковолоконные системы", "Моторика", Promobot, Titan Power Solution, Geosplit, "Профотек", "Лиотех" и "Плакарт". Также в "ТехУспех" включены четыре компании с участием Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)", - говорится в сообщении.

На четвертом месте среди компаний с выручкой до 800 млн рублей оказался единственный в России завод по производству оптического волокна "Оптиковолоконные системы", на шестом - компания "Моторика", которая занимается разработкой и выпуском современных протезов рук. Ведущий производитель высокотехнологичного нефтепогружного оборудования "Новомет" входит в топ-10 сразу в двух рейтингах: инновационные компании и компании с экспортным потенциалом. Также в этой десятке оказался Promobot - крупнейший производитель сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе.

"Присутствие в рейтинге "ТехУспех - 2020" компаний инвестиционной сети ФИОП группы "Роснано" увеличилось до четырех проектов. В тройку лидеров среди малых инновационных компаний третий год подряд входит группа "ТехноСпарк". В 2020 году группа открыла Российский центр гибкой электроники - одно их первых в мире производств гибких транзисторных матриц; налажено контрактное производство полного цикла, в том числе комплектующих для анализаторов COVID-19", - уточнили в пресс-службе.

Впервые в рейтинге оказался и сразу вышел на второе место среди крупных компаний с годовой выручкой более 2 млрд рублей Ульяновский наноцентр Ulnanotech. Также отмечен "Троицкий инженерный центр", работающий в области оптико-электронного и биоаналитического приборостроения. Четвертая компания ФИОП в рейтинге - "Нанотехнологический центр композитов", треть выпускаемой продукции которого идет на экспорт. Кроме того, в числе участников рейтинга - компании "Нанолек" и ГК "Центр перспективных технологий", которые ранее входили в портфель проектов "Роснано".

Национальный рейтинг российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний "ТехУспех" ежегодно составляется РВК. В группу "Роснано" входят АО "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям "Роснано" работает 126 предприятий и R&D-центра в 38 регионах России.