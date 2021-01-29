Минфин предложил не применять неполное таможенное декларирование для зерна и древесины

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минфин РФ предложил не применять неполное декларирование, предусмотренное Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для зерна, масличных и древесины. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"[Проектом] предлагается установить ограничения применения неполного таможенного декларирования и периодического таможенного декларирования при экспорте зерна, древесины и изделий из нее. Проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных договоров Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

В перечень товаров, в отношении которых ведомство предлагает отказаться от неполного таможенного декларирования, вошли также злаки, масличные семена и плоды, лекарственные растения и растения для технических целей, солома и фураж, древесина и изделия из нее, а также древесный уголь.

Ранее Минфин предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей до €50 и 10 кг при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца.