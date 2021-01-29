Мишустин 5 февраля обсудит в Алма-Ате с коллегами по ЕАЭС внутренний рынок Союза

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 февраля обсудит с главами правительств Евразийского экономического союза в Алма-Ате внутренний рынок ЕАЭС, таможенно-тарифное регулирование и инновационные проекты. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, касающиеся функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования и реализации инновационных проектов", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин также примет участие в цифровом форуме Digital Almaty 2021.

Основными задачами форума станет формирование повестки на региональном и глобальном уровне в сфере цифровизации, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в области новейших технологий, а также обсуждение дальнейших шагов и перспектив международного сотрудничества. В этом году повестка формируется с учетом глобальных изменений, возникших в связи с пандемией COVID-19. Digital Almaty проходит уже четвертый год подряд и является одной из ключевых площадок для формирования и обсуждения глобальной и региональной цифровой повестки, вызовов, решений и политики в области цифровизации во всем мире.