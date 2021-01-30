{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: объем просроченных долгов по кредитным картам россиян в 2020 году вырос на 20%

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", он составил 151,8 млрд рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Объем просроченных более чем на 90 дней долгов по кредитным картам россиян за 2020 год вырос на 20% - до 151,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

По итогам 2019 года показатель снизился на 7%,

При этом в целом объем портфеля задолженности по кредитным картам в 2020 году вырос только на 9% - до 957,1 млрд рублей.

"Темп роста просрочки превысил темпы роста портфеля, что может свидетельствовать о существовании тенденции к ухудшению качества карточных кредитов", - отметил старший директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.

В то же время доля просроченной задолженности в общем объеме портфеля выросла всего на 1 процентный пункт на конец 2020 года по сравнению с концом 2019 года.

Незначительный рост доли просроченной задолженности относителен и объясняется снижением темпа роста портфеля задолженности по кредитным картам по сравнению с 2019 годом, а также ужесточение кредитной политики банков по данному направлению, пояснил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.

Теги
Россия
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод досрочно возобновил поставки топлива на заправки
По словам зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, при полной мощности предприятие будет производить бензины в 6-7 раз больше плановой потребности региона
Читать полностью