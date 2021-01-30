Эксперты: объем просроченных долгов по кредитным картам россиян в 2020 году вырос на 20%

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Объем просроченных более чем на 90 дней долгов по кредитным картам россиян за 2020 год вырос на 20% - до 151,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

По итогам 2019 года показатель снизился на 7%,

При этом в целом объем портфеля задолженности по кредитным картам в 2020 году вырос только на 9% - до 957,1 млрд рублей.

"Темп роста просрочки превысил темпы роста портфеля, что может свидетельствовать о существовании тенденции к ухудшению качества карточных кредитов", - отметил старший директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.

В то же время доля просроченной задолженности в общем объеме портфеля выросла всего на 1 процентный пункт на конец 2020 года по сравнению с концом 2019 года.

Незначительный рост доли просроченной задолженности относителен и объясняется снижением темпа роста портфеля задолженности по кредитным картам по сравнению с 2019 годом, а также ужесточение кредитной политики банков по данному направлению, пояснил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.