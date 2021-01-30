Эксперты: банки сократили лимиты по кредитным картам почти на четверть в декабре

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские банки сократили лимиты по кредитным картам на 23% в декабре 2020 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Общий объем лимитов по выданным в декабре 2020 года картам составил 54 млрд руб., сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Снижение обусловлено минимизацией кредитных рисков банков по наиболее рискованному направлению кредитования - выдача кредитных карт. Банки поэтапно в течение года проводили политику снижения кредитного лимита на заемщиков, а также ужесточение скоринг-систем", - прокомментировал директор банковских рейтингов НРА (Национальное рейтинговое агентство) Константин Бородулин.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР (Национальные кредитные рейтинги) Егор Лопатин отмечает, что снижение объема лимитов в декабре могло понадобиться с целью ограничить избыточный рост долговой нагрузки заемщиков в предпраздничный период.

Об этом говорит и снижение средней суммы лимита по кредитным картам в декабре 2020 года на 6,3% по сравнению с декабрем предыдущего года. Так, средний лимит по кредитной карте, выданной в декабре 2020 года, составлял 62,7 тыс.

"Снижение среднего чека является результатом и усиления риск-политик банков, которые уменьшили допустимый объем задолженности клиента ввиду возросших рисков и снижения клиентских трат", - сказал младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Балясова.