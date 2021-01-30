Хабаровский нефтеперерабатывающий завод досрочно возобновил поставки топлива на заправки

Завод в начале прошлой недели остановил на модернизацию установку, отвечающую за выпуск высокооктановых бензинов, планируя возобновить его полностью к 1 февраля. На тот момент компания создала запасы топлива на 20 дней. Однако жители края начали массово скупать бензин на АЗС, в регионе отмечается ажиотажный спрос, а некоторые заправки начали поднимать цены на топливо.

"Завод начали запускать уже со вчерашнего дня, с пятницы. Сегодня с обеда топливо пойдет на нефтесклады, и его уже постепенно начнут развозить по заправкам. Для понимания: при полной мощности предприятие будет производить топливо в 6-7 раз больше плановой потребности всего Хабаровского края. То есть в ближайшие дни мы восстановим дефицит как по бензину АИ-92, так и по марке АИ-95", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука.

По его словам, в пятницу в город подошла очередная партия топлива, однако накануне жители выкупили две суточные нормы бензина АИ-92. Он снова обратился к жителям края с просьбой прекратить закупать бензин впрок, так как это мешает стабилизировать ситуацию.

По данным правительства, специалисты в области ТЭК подтвердили информацию некоторых СМИ о том, что в крае к концу недели были зафиксированы факты поднятия цен небольшими независимыми нефтрейдерами, которые продают топливо в отдаленных районах региона. Однако это, по словам Литвинчука, связано с повышением цен на бензин на 18% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. При этом власти обязались совместно с ФАС реагировать на все факты повышения цен.