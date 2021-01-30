Цена биткойна перешла к снижению после резкого роста более чем на 10%

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Биткойн в ходе торгов падает на 1,48%, достигая отметки в $33,753 тыс., свидетельствуют данные торгов на 05:16 мск.

К 05:23 мск курс биткойна снижался на 1,08% до $33,891 тыс.

Курс биткойна в пятницу резко взлетел, набрав в течение одного часа $5 тыс. и достигнув отметки $37 299. Как сообщил телеканал CNBS, это произошло после того, как глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добавил хештег этой криптовалюты в свою учетную запись в Twitter.

Согласно данным портала CoinDesk, биткойн в ходе торговой сессии рос на 11,09%, в пике достигая отметки в $37 204. Телеканал обуславливает внимание к записям в Twitter и заявлениям Маска спекуляциями на тему о том, собирается ли глава Tesla вкладываться в криптовалюту и включать ее в активы производителя электрокаров.