В Думе просят Мишустина ввести доплаты классным руководителям в школах при вузах и сузах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить действие постановления о доплате за классное руководство на учителей в школах при высших и средних специальных учебных заведениях. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Очень существенной стала поддержка педагогов в части выплаты денежного вознаграждения за классное руководство. Вместе с тем действие постановления правительства РФ от 4 апреля 2020 года №448 не распространяется на образовательные организации высшего образования, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования", - отмечается в письме.

По словам Тутовой, педагоги в российских школах при вузах и сузах лишены доплат в сумме 5 тыс. рублей за классное руководство. Об этой проблеме сообщали в Астраханской и Ростовской областях, в Татарстане. Тутова считает, что доплаты за классное руководство - "это хорошее подспорье для учителя, выполняющего эти функции". Поэтому, "будет правильно, если такие выплаты будут распространяться на всех классных руководителей - как в обычной школе, так в школах при сузах и вузах".

С 1 сентября 2020 года по инициативе президента Владимира Путина учителям школ установлена доплата в 5 тыс. рублей за работу классным руководителем. При этом за ними сохранились все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство. Накануне Путин поручил правительству до 15 марта проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах.