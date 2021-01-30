В Ливии заявили, что ждут возвращения в страну крупных нефтегазовых компаний РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ливия надеется на возвращение в страну российских нефтегазовых компаний, но в настоящее время не обсуждает конкретную дату. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг по итогам визита в Москву.

По его словам, ситуация с безопасностью в Ливии сейчас улучшается. "Мы все тоже надеемся, что российские нефтегазовые компании вернутся в Ливию, но пока точную дату не обсуждаем. И у Национальной нефтегазовой компании хорошая программа, чтобы увеличить продажи нефти. У нее есть список компаний, которые вернутся в Ливию. В этом списке есть российские компании", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что, скорее всего, это будут "Татнефть", "Газпром" и "Роснефть".

Майтыг подчеркнул, что безопасность и здоровье представителей компаний, которые приезжают в страну, является одним из приоритетов. "Конечно, мы будем гарантировать безопасность любой компании, которая приедет в Ливию", - добавил он.

Закупка вертолетов и самолетов

Ливия проявляет интерес к российской авиационной технике, стороны обсуждали возможность заключения контрактов о закупке гражданских самолетов и вертолетов для скорой помощи, заявил Ахмед Майтыг.

Он указал, что ливийская сторона обсуждала соответствующие вопросы на встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в пятницу. "Да, мы обсуждали вертолеты для скорой помощи и гражданские самолеты", - сказал Майтыг. По его словам, деньги на заключение контрактов с РФ зарезервированы.

Минпромторг РФ по итогам встречи Мантурова и Майтыга в пятницу сообщил об интересе Ливии к российской авиатехнике, включая пассажирские самолеты SSJ 100 и МС-21, а также гражданские вертолеты.

Документ о связях в экономике

Ахмед Майтыг заявил, что Россия и Ливия могут до конца текущего года переподписать заключенное между двумя странами в 2008 году межправительственное соглашение о торгово-экономических и финансовых отношениях.

По его словам, в минувшую пятницу на встрече в Москве с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым стороны обсуждали данный документ. "Соглашение было примерно на 8-10 млрд долларов. Они начали уже какую-то работу по этому соглашению еще тогда - там работали по железнодорожной и другим сферам. Осталось из этого соглашения примерно 4 млрд долларов. Договорились, что будем продолжать эту работу", - сказал Майтыг.

Отвечая на вопрос, будет ли данное соглашение переподписано, вице-премьер ответил утвердительно. "Пока точно не понятно, [когда], но в скором будущем", - сказал Майтыг, отвечая на вопрос о возможных сроках. При этом он допустил, что переподписание документа может состояться до конца этого года.

17 апреля 2008 года в Триполи Россия и Ливия подписали межправительственное соглашение о торгово-экономических и финансовых отношениях, которое урегулировало проблему ливийского долга в размере 4,5 млрд долларов, оставшуюся со времени СССР.

29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Москве с Майтыгом. Как говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи, при обсуждении перспектив развития двусторонних взаимовыгодных торгово-экономических связей Лавров подтвердил готовность российских компаний возобновить деятельность в Ливии по мере нормализации в этой стране военно-политической обстановки.