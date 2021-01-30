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Туристический кешбэк могут возобновить с возможностью совершения путешествия до 20 июня

Ростуризм рекомендовал представителям отрасли разработать соответствующие туры
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ростуризм предлагает в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка реализовывать туры на период до 20 июня 2021 года, включая 23 февраля и 8 марта. Об этом говорится в письме начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, направленном участникам туристического рынка (есть в распоряжении ТАСС).

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"Федеральным агентством по туризму начинается подготовка к третьему этапу программы. <…> Турпакеты, круизы и предложения отелей могут быть предложены туристам продолжительностью до 20 июня 2021 года (на утверждении в правительстве Российской Федерации)", - говорится в письме.

Ростуризм рекомендует представителям отрасли разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта, отмечается в материалах ведомства.

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