Казахстан увеличивает число авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю

НУР-СУЛТАН, 30 января. /ТАСС/. Власти Казахстана увеличивают число пассажирских авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в субботу.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 28 января 2021 года разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с одного до трех регулярных рейсов в неделю для каждой стороны, а также с Турцией - увеличение на один рейс в неделю по маршруту Анталья - Алма-Ата для турецкой стороны", - говорится в сообщении.

Отмечено, что после увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией будет выполняться по три рейса в неделю от каждой из стран: Нур-Султан - Москва (два рейса в неделю) и Алма-Ата - Москва (один рейс в неделю). "Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний", - уточнили в пресс-службе.