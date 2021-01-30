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Представитель Ротенберга назвал его бенефициаром недостроенного объекта в Геленджике

Ранее в интервью Telegram-каналу Mash бизнесмен сообщил, что рассчитывает закончить строительство отеля через пару лет
Аркадий Ротенберг Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Аркадий Ротенберг
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Предприниматель Аркадий Ротенберг является бенефициаром недостроенного объекта на мысе Идокопас в Геленджике, сообщил ТАСС представитель бизнесмена.

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"Мы подтверждаем, что он бенефициар", - сказала представитель Ротенберга, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в интервью Telegram-каналу Mash Аркадий Ротенберг сообщил, что стал бенефициаром объекта несколько лет назад. "Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально. Рассчитываю, что закончим строительство отеля через пару лет", - сообщил предприниматель.

Ротенберг также заявил, что комплекс на мысе Идокопас - не единственный гостиничный объект, которым он занимается. "Локдаун, с одной стороны, показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой - обнажил нехватку объемов для размещения", - объяснил предприниматель, подчеркнув, что будет продолжать инвестировать в подобные направления бизнеса.

Объект на мысе Идокопас в Геленджике стал известен из-за утверждений в интернет-публикациях о якобы его принадлежности властям РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководство страны не имеет к нему никакого отношения.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРотенберг, Аркадий Романович
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