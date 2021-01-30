Первую в Чечне солнечную электростанцию планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

ГРОЗНЫЙ, 30 января. /ТАСС/. Первую в регионе солнечную электростанцию мощностью 5 МВт планируют запустить в Наурском районе Чеченской Республики в марте 2021 года. Инвестиционный проект реализован группой компаний "Хевел", сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и энергетики региона Магомед Закиров.

"В 2020 году группа компаний "Хевел" начала строительство солнечной электростанции в Наурском районе. Мощность электростанции составляет 5 МВт. В проект было инвестировано более 500 млн рублей. Ввести в эксплуатацию планируется в марте текущего года", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, для строительства солнечных электростанций наиболее перспективными является равнинная часть территории региона. "Строительство солнечной электростанции обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет региона, создаст новые рабочие места и даст дополнительные мощности, которые востребованы в динамично развивающемся регионе. Это первый, но не последний проект на территории Чеченской Республики", - рассказал Закиров.

По его словам, также в этом году планируется начать строительство гидроэлектростанции "Башенная" мощностью 10 мВт на реке Аргун в Итум-Калинском районе.