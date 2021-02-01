Медведев не исключил, что Россия может обратиться в суд из-за помех "Северному потоку - 2"

ГОРКИ, 1 февраля /ТАСС/. Россия может обратиться в суд из-за препятствий, которые другие страны чинят строительству газопровода "Северный поток - 2". Об этом сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно", - отметил Медведев. "Но я как раз считаю, что все-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса, - добавил он. - Вот они должны сказать свое слово".

Говоря о том, в какой суд может обратиться Россия, Медведев заметил, что это могут быть как национальные, так и контрактные суды. "Наверное, потенциально, можно обратиться и в американский суд, но только это все будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займет в этом смысле объективную позицию", - отметил зампред СБ РФ.

Он подчеркнул, что не сомневается в реализации этого проекта. "Он нужен нам, он нужен европейцам, в том числе ФРГ, - пояснил свою позицию Медведев. - И наши коллеги из Федеративной Республики Германия в общем-то открыто об этом говорят". "Если они займут твердую позицию, не пожертвуют частью своего суверенитета, что иногда бывало в истории, и не прогнутся под американскую позицию, то тогда он [газопровод] будет, вне всякого сомнения, достроен", - уверен замглавы Совбеза.

Медведев полагает, что позиция США о необходимости продолжать давление на этот проект не претерпела изменений. "Все-таки экономические резоны при принятии решений очень часто перевешивают вот такую голую политику, - заметил он. - А экономические резоны абсолютны и со стороны европейцев, ну и, конечно, с нашей стороны". "Я полагаю, что все будет сделано, - резюмировал Медведев. - Вопрос в сроках. Наверное, придется еще каким-то терпением запастись".