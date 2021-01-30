Аргентина рассчитывает к маю достичь нового соглашения с МВФ

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Правительство Аргентины пытается к маю текущего года достичь с Международным валютным фондом (МВФ) новых договоренностей относительно выплаты долгов. Об этом сообщил министр экономики республики Мартин Гусман в интервью американской газете The Wall Street Journal, опубликованном в субботу.

Как он уточнил, для заключения соглашения, касающегося выплаты задолженности в размере $44 млрд, власти Аргентины готовы сократить дефицит бюджета. Согласно плану Гусмана, речь не идет о мерах жесткой экономии, говорится в материале.

Министр добивается одобрения программы, которая предполагает, что Аргентина сможет выплачивать имеющуюся задолженность в течение примерно десятилетия.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.

В 2019 году в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он заявил, что не намерен просить МВФ перевести $11 млрд - оставшуюся часть одобренного кредита. Он также сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиться и погасить долги.

В мае 2020 года Аргентина фактически оказалась в ситуации дефолта, так как не выплатила $503 млн долга кредиторам, но заявила, что продлевает переговоры о реструктуризации. В августе Буэнос-Айрес объявил, что достиг соглашения с основными группами иностранных держателей ценных бумаг. Долг Аргентины перед частными кредиторами, который власти собираются реструктурировать, на тот момент превышал $68 млрд.