ФБК обратился к Байдену с просьбой ввести санкции против бизнесменов и политиков из России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против нескольких десятков россиян - бизнесменов и политиков. Текст датируемого 29 января письма к американскому президенту размещен 30 января в Facebook Владимира Ашуркова, исполнительного директора фонда.

По его словам, лица в списке относятся к одной из трех основных категорий: бизнесмены, "нарушители прав человека" и люди, "лично вовлеченные в преследование Навального" и созданного им фонда. При этом в отдельную группу выделены восемь человек, которые, по мнению Ашуркова, должны быть подвергнуты санкциям в первую очередь. В их числе главы Минздрава и Минсельхоза, бизнесмены, журналисты, политики.

Белый дом в ответ на просьбу корреспондента ТАСС пока не подтвердил и не прокомментировал получение такого письма.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

В Германии Навальный лечился в клинике Charite. 20 августа прошлого года он был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.