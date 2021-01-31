Кабмин утвердил выделение Фонду соцстрахования более 68,5 млрд рублей на выплату пособий

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Фонду социального страхования (ФСС) более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 января, сообщила 31 января пресс-служба кабмина.

"Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС). Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. С целью поддержания его сбалансированности было принято решение о выделении дополнительного финансирования, отметили в пресс-службе кабмина.