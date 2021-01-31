{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин утвердил выделение Фонду соцстрахования более 68,5 млрд рублей на выплату пособий

Нагрузка на бюджет фонда значительно возросла из-за пандемии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Фонду социального страхования (ФСС) более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 января, сообщила 31 января пресс-служба кабмина.

"Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС). Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. С целью поддержания его сбалансированности было принято решение о выделении дополнительного финансирования, отметили в пресс-службе кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
В "Энергомаше" заявили, что проблемы с качеством на производстве остались
По словам гендиректора предприятия Игоря Арбузова, в то же время наметилась "серьезная динамика к улучшению"
Читать полностью