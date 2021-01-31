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Пандемия COVID-19

Германский министр назвал условие применения вакцин из России и Китая в ЕС

Это возможно после их одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам, отметил Йенс Шпан

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) - условие для использования вакцин от коронавируса в ЕС, страна производства роли при этом не играет. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью, которое было опубликовано в воскресной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Отвечая на вопрос, что говорит не в пользу российских или китайских вакцин, он сказал: "Ничего. Главное в том, чтобы был допуск [на рынок] в соответствии с европейским правом. Если вакцина безопасна и надежна, то она поможет в борьбе с пандемией, неважно, где ее производят".

Как ранее сообщил Российский фонд прямых инвестиций, он может поставить Евросоюзу 100 млн доз вакцины "Спутник V" во втором квартале 2021 года при условии одобрения EMA и после завершения основной части массовой вакцинации населения в России.

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер ранее выступил с призывом "скорее проверить" надежность препаратов из России и Китая и в случае необходимости начать их использовать.

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