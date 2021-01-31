ВТБ может конвертировать часть долга Первого канала в акции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. ВТБ может войти в капитал Первого канала через конвертацию части кредита телекомпании в акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Как мы и говорили ранее, ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала. Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором Первого канала. И вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции", - сказали в пресс-службе.

Окончательно доля ВТБ в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании, добавили в банке.

Накануне сообщалось, что правительство России выдвинуло кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в новый состав совета директоров и ревизионной комиссии Первого канала. Были выдвинуты первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев, замглавы финансового департамента, вице-президент ВТБ Светлана Федоренко и руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

В конце декабря в ВТБ заявляли, что рассматривают возможность возвращения в капитал Первого канала.

ВТБ вышел из капитала телеканала 23 сентября. ВТБ приобрел 20% акций Первого канала у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу, в марте 2019 года. Тогда в ВТБ заявляли, что сделка является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего сегмент медиа. Сумма сделки не раскрывалась.