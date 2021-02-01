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WSJ: главы Exxon Mobil и Chevron вели в 2020 году переговоры о слиянии

Газета The Wall Street Journal подчеркивает, что к такому шагу компании подтолкнуло резкое снижение спроса на газо- и нефтепродукты

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Главы американских нефтегазовых корпораций Exxon Mobil и Chevron вели в прошлом году переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, главы Chevron Майкл Вирт и Exxon Mobil Даррен Вудс в 2020 году на фоне пандемии нового коронавируса провели переговоры о возможном слиянии двух корпораций. Газета подчеркивает, что к такому шагу их подтолкнуло резкое снижение спроса на газо- и нефтепродукты, что в свою очередь крайне негативно сказалось на финансовом состоянии обеих компаний. По мнению издания, переговоры носили предварительный характер.

Источники The Wall Street Journal отмечают, что в настоящий момент такие переговоры не ведутся, однако не исключено, что через какое-то время они могут возобновиться. В случае предполагаемого слияния рыночная стоимость объединенной компании могла бы составить свыше $350 млрд, и таким образом корпорация уступала бы лишь саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, указывает издание. При этом один из источников газеты констатирует, что наиболее благоприятным периодом для слияния двух компаний Exxon Mobil и Chevron мог стать президентский срок республиканца Дональда Трампа, который завершился 20 января текущего года.

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