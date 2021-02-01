Спрос на мебель и предметы интерьера в России в 2020 году вырос почти в 1,5 раза

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спрос на мебель и предметы интерьера в России на площадке объявлений "Авито" в 2020 году на фоне пандемии вырос на 48%. Об этом говорится в исследовании компании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Самоизоляционный" 2020 год сорвал множество планов россиян на путешествия, поездки, встречи и развлечения, однако вдохновил на обустройство дома для создания комфортных условий для жизни, досуга, удаленной работы и учебы. Эксперты "Авито" зафиксировали рост спроса на мебель на сайте в 2020 году - показатель вырос на 48% по сравнению с 2019 годом. Чаще всего в 2020 году россияне искали на сайте товары из категории "Кровати, диваны и кресла", - говорится в исследовании.

В целом в топ-5 запросов за год вошли: диван, шкаф, стол, кровать и кресло. Интересоваться товарами из категории "Кровати, диваны и кресла" россияне стали на 44% активнее, чем в 2019 году, а средняя цена покупки составила 7 990 рублей - это на 13% дороже, чем год назад. За год шкафы и комоды стали востребованнее на 43%, а средняя цена выросла на 8%, до 6 100 рублей. "Столы и стулья" в 2020 году стали популярнее на 52% по сравнению с 2019 годом. Они подорожали на 17% - средняя стоимость предметов в этой категории составляет 3 500 рублей.

Кроме того, по итогам 2020 года ходовыми на "Авито" стали товары из категорий "Компьютерные столы и кресла", "Освещение" и "Подставки и тумбы". Интересоваться этими товарами россияне стали в среднем в 1,5 раза чаще, чем в 2019 году. Компьютерный стол или кресло можно было купить в среднем за 3 000 рублей (+7% к 2019 году), освещение продавали в среднем за 800 рублей (+14%), а подставки и тумбы можно было найти в продаже по средней стоимости в 2 000 рублей (+11%).

Обстановку для кухни в категории "Кухонные гарнитуры" 2020 году россияне выбирали на "Авито" на 47% чаще, чем годом ранее. Товары этой категории можно было купить в среднем за 14 899 рублей, что на 8% дороже в сравнении с ценами 2019 года. Спрос на текстильные изделия в прошлом году подскочил на 54%, а средний чек не изменился и составил 1 000 рублей. Россияне, украшающие дом картинами, вазами или скульптурами, интересовались товарами из категории "Предметы интерьера, искусство" на 47% чаще в 2020 году, чем в 2019 году. Стоимость предметов в разделе не изменилась по сравнению с 2019 годом и составила в среднем 1 000 рублей.

Число объявлений в категории "Мебель и интерьер" в 2020 году выросло на треть. "Спрос на мебель и предметы интерьера на "Авито" за год вырос во всех крупнейших городах страны. Самый большой рост отмечен в Ижевске - на 58%, в Краснодаре (на 57%), а также в Кирове (на 56% за год). В Москве востребованность товаров этой категории увеличилась на 43%, а в Санкт-Петербурге - на 49%", - заключили в компании.