СМИ: США могут создать с Японией фонд для вытеснения Китая с рынка систем 5G

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. США намерены привлечь Японию к созданию многонационального фонда, призванного финансировать разработку и распространение систем связи пятого поколения (5G) с целью вытеснения китайской продукции с этого рынка. Там предполагается также участие Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, сообщила в понедельник японская газета Yomiuri со ссылкой на американские источники.

Размеры фонда, по этим данным, пока не определены, однако на первых порах они могут составить $500 млн.

Ранее Yomiuri сообщала, что правительство Японии ведет консультации с Вашингтоном и Лондоном о сотрудничестве в вытеснении китайской корпорации Huawei с рынка оборудования для мобильных систем 5G. Общая договоренность об этом, по данным газеты, была достигнута на состоявшихся осенью 2020 года отдельных консультациях представителей Токио с соответствующими ведомствами США и Великобритании.

Речь идет о создании условий для более широкого допуска на американский и британский рынки оборудования для сетей пятого поколения японских корпораций NEC и Fujitsu. Это делается для расширения круга возможных поставщиков при исключении Huawei из числа участников соответствующих тендеров.

Huawei - лидер на рынке

В настоящее время, по данным Yomiuri, на эту китайскую корпорацию приходится более 33% мирового рынка оборудования для станций мобильной связи. Шведский концерн Ericsson и финская Nokia контролируют соответственно 25% и 19,9% таких поставок. В Вашингтоне и Лондоне, отмечает газета, пришли к выводу, что полагаться только на эти корпорации недостаточно и они хотели бы расширить выбор за счет японских компаний. В настоящее время на NEC и Fujitsu приходится чуть больше 1% соответствующего рынка.

5 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим американский Минторг внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Правительство Великобритании также объявило, что с 31 декабря прошлого года операторы связи в стране не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование этой компании в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей. Китайскую компанию обвиняют в связях со спецслужбами КНР, она последовательно опровергает это.