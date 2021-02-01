Forbes: более $1,5 млрд заблокировано на зарубежных счетах Вексельберга из-за санкций

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше $1,5 млрд оказались заблокированными на зарубежных счетах российского бизнесмена и основателя группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга после введения американский санкций. Об этом Вексельберг рассказал в интервью изданию Forbes .

По словам миллиардера, воспользоваться этими средствами можно только с разрешения Минфина США, однако ведомство не дает согласия вне зависимости от целей запроса.

"Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах - несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе. Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?", - приводит издание слова бизнесмена.

Вексельберг подчеркнул, что в результате санкций пострадали не только заграничные проекты, но и российские. Он напомнил, что "Ренова" поддерживала Большой и Мариинский театры, различные музейные проекты и благотворительные фонды, финансирование большинства которых пришлось прекратить после введения санкций.

США в начале апреля 2018 года ввели санкции против РФ - в частности, внесли в черный список бизнесмена Виктора Вексельберга и контролируемую им группу "Ренова". Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран. Вексельберг позднее направлял ходатайство об отмене санкций в отношении него в OFAC [Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина], назвав их незаконными и несправедливыми.