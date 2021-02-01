В АКОРТ заявили, что торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не получала от торговых сетей информации о сложностях с перевозкой товаров морем из-за роста мировых ставок на фрахт. Об этом сообщили ТАСС в АКОРТ, объединяющей 26 крупнейших розничных торговых сетей и представляющей более 30% российского розничного рынка.

"В АКОРТ не поступала информация от торговых сетей о каких-либо сложностях с логистикой товаров. Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне", - сообщили в организации, отвечая на вопрос о влиянии роста стоимости грузоперевозок морем на стоимость товаров у российских ретейлеров.

Ранее газета РБК со ссылкой на опрошенных экспертов сообщала, что повышение мировых цен на перевозки грузов морем в конце прошлого года может привести к росту стоимости отдельных категорий импортируемых в Россию товаров. 27 января ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечал в беседе с ТАСС, что на горизонте второго квартала может подорожать электроника и бытовая техника, которую в основном доставляют морем. Причиной этого может стать острый дефицит контейнеров и многократный рост стоимости фрахта.