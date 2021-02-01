Механизм проведения закупок малого объема обновился на портале поставщиков в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты обновили механизм проведения закупок малого объема, а также доработали порядок взаимодействия пользователей на московском портале поставщиков. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"На портале был сокращен перечень видов продукции для прямых закупок, разработаны типовые контракты, определен порядок работы с финансовым обеспечением контракта", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

За злоупотребление сервисами на портале поставщиков теперь предусмотрена блокировка. Так, например, санкции последуют за оскорблениями при обращениях, а также за использованием сервисов портала не по назначению.

"Портал повысил требования к участникам закупочного процесса и автоматизировал контроль новых положений регламента. Теперь по итогам котировочных сессий, если победитель не подписал контракт в регламентированный срок, у участника, который сделал следующую за победителем ставку, появляется возможность подписать контракт. Таким образом, заказчикам не требуется повторно проводить котировочные сессии, что сократит время на поиски подрядчика", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня ресурс объединяет более 200 тысяч поставщиков со всей страны, каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13 процентов. Каталог уникальных товаров, работ и услуг площадки превысил в этом году один миллион наименований.