Два магазина беспошлинной торговли открылись в китайском городе Хайкоу на острове Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Открытие двух магазинов беспошлинной торговли состоялось в городе Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань. Как сообщила газета China Daily, общее количество магазинов duty free на острове достигло девяти.

По данным газеты, церемония открытия состоялась в воскресенье. В магазинах представлены всемирно известные бренды - производители товаров класса люкс, алкогольной продукции, электроники, парфюмерии и косметики.

До открытия двух новых точек duty free в Хайкоу на острове функционировало семь магазинов: два из них расположены в административном центре провинции, остальные - в городе-курорте Санья на юге и в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. Пандемия привела к некоторому падению объемов продаж в первой половине прошлого года, однако во втором полугодии наблюдался их стремительный рост на фоне улучшения эпидемической ситуации в стране и притока китайских туристов в провинцию. Росту объемов продаж также способствовало увеличение с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) с 1 июля квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен список беспошлинных товаров.