Банк России установит требования к раскрытию информации о страховых продуктах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Банк России начиная с октября 2021 года обяжет страховые компании предоставлять потребителю основные параметры страхового продукта в виде краткого стандартизированного информационного документа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Страховщики, а также их представители до заключения договора страхования будут обязаны предоставить потребителю основные параметры страхового продукта в виде краткого стандартизированного информационного документа", - отмечает ЦБ.

В нем, в частности, будут содержаться сведения о страховых случаях, основаниях для отказа в страховой выплате, порядке и сроках ее осуществления. Вся информация, как указывает регулятор, должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта.

Планируется, что требования будут вступать в силу поэтапно: с 1 октября 2021 года - в отношении личного страхования, с 1 апреля 2022 года - по другим видам добровольного страхования.

Согласно новым требованиям потребитель сможет понять все плюсы и минусы предлагаемого полиса и принять взвешенное решение о его покупке.

"В случае нарушения страховщиком обязанности по раскрытию информации страхователь сможет отказаться от договора страхования и получить назад уплаченную страховую премию", - отмечает ЦБ.