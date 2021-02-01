Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в РФ. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Сделать это предписано до 1 августа 2021 года.

На прошедшем 10 декабря прошлого года заседании президента попросили дать поручение инициировать подготовку и внесение в Госдуму нормативных актов, которые обязали бы крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве "субъектов в российском правовом поле", что позволило бы вести с ними диалог о фактах цензуры в отношении СМИ РФ по нормам российского законодательства. "Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе, - сказал на это Путин. - Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны".