"Газпром" в январе увеличил экспорт газа на 45,4%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в январе, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 6,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 47 млрд куб. м. Экспорт в дальнее зарубежье в отчетном периоде увеличился на 45,4%, до 19,4 млрд куб. м газа, говорится в сообщении холдинга.



Январский показатель по объему экспорта - лучший для этого месяца за всю историю экспортных поставок компании. Закупку у "Газпрома" в январе увеличили такие крупные потребители российского газа как Германия (на 32,4%), Италия (на 221,5%), Турция (на 20,8%), Франция (на 77,3%), Нидерланды (на 21,2%) и Польша (на 89,9%). Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". "Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". При этом фактический месячный объем поставок за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года", - говорится в сообщении.

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок в январе этого года выросли на 16,7% (на 4,9 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2020 году добыл 452,7 млрд куб. м газа. Экспорт компании в страны дальнего зарубежья в минушем году составил 179,3 млрд куб. м. По "Силе Сибири" холдинг поставил с Чаяндинского месторождения 4,1 млрд куб. м газа.



"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года.

