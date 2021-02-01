Путин поручил кабмину усовершенствовать систему сертификации средств дезинфекции

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека дал поручение правительству принять меры по совершенствованию сертификации дезинфицирующих средств. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ принять меры, направленные на совершенствование системы сертификации дезинфицирующих средств, контроля за их обращением и использованием, а также на совершенствование организации дезинфекционных работ в общественных пространствах и на объектах здравоохранения", - говорится в документе.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который до 1 марта должен представить соответствующий доклад.

Кроме того кабмину поручено провести анализ международной практики ведения регистров доноров костного мозга и представить при необходимости предложения о целесообразности внесения изменений в российское законодательство.