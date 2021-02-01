В Подмосковье построят 15 пешеходных переходов через железную дорогу в 2021 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Железнодорожники МЖД построят в Подмосковье в этом году 15 современных одноуровневых пешеходных переходов. Они будут оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"В 2021 году в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" Московская железная дорога оборудует в Подмосковье 15 современных одноуровневых пешеходных переходов. На Савеловском направлении появятся четыре перехода - на станциях Дмитров и Талдом, у остановочных пунктов Темпы и Орудьево, два на Рижском - на остановочных пунктах Новопетровское и Устиновка, два на Павелецком - на остановочных пунктах Акри и Тесна", - говорится в сообщении.

Также три перехода оборудуют на Курском направлении - на станциях Львовская, Шарапова охота и Серпухов, два на Горьковском - оба на станции Электроугли, два на Белорусском направлении - у станций Портновская и Можайск.

Пресс-служба отмечает, что продолжается строительство тоннелей и конкорсов в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД). В этом году на станции МЦД-1 Тимирязевская появится новый подземный пассажирский вестибюль с тоннелем, на станции Печатники МЦД-2 железнодорожники возводят сразу несколько переходов - мост-конкорс, тоннель и два наземных перехода, на новой станции Щукинская строится конкорс, а в Марьиной Роще - тоннель.

Всего в 2020 году построено 20 новых одноуровневых пешеходных переходов. На линиях с интенсивным движением поездов, в том числе диаметрах, для перехода железной дороги и выхода на платформы возводятся конкорсы и подземные вестибюли, оснащенные эскалаторами и лифтами.