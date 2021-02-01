МИД КНР в ответ на санкции Украины потребовал соблюдать права китайских инвесторов

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китайские власти надеются на соблюдение прав инвесторов КНР на Украине, где недавно были введены санкции в отношении китайской инвестиционной компании Skyrizon. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы категорически против, чтобы правительство другого государства применяло односторонние санкции в отношении китайских предприятий, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР".

Дипломат напомнил, что власти Китая "всегда требуют от национальных компаний осуществлять коммерческую деятельность за рубежом в соответствии с законодательством других стран".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях, который содержит ограничения в отношении Skyrizon - инвестора в производство украинских авиационных двигателей "Мотор Сич". Новые меры предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями.