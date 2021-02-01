BMW повысит цены на новые автомобили в России на 3,8%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. BMW повысит цены на новые автомобили в России в среднем на 3,8%, корректировка стоимости затронет машины, произведенные с 1 марта 2021 года, говорится в сообщении автопроизводителя.

"BMW Group Россия объявляет о повышении рекомендованных розничных цен на автомобили BMW. Изменение цен затронет автомобили, произведенные с 1 марта 2021 года. Эти изменения не коснутся подтвержденных клиентских заказов и предоплаченных автомобилей, - отмечается в сообщении. - В среднем повышение розничных цен составило 3,8%".

При этом в компании отметили, что повышение цен не затронуло купе и кабриолеты BMW восьмой серии, а также BMW восьмой серии Gran Coupe.

Сейчас производство автомобилей BMW ведется на калининградском заводе "Автотор". Ранее компания рассматривала вариант строительства собственного завода в технопарке Храброво (Калининградская область), однако в 2019 году от этих планов в ближайшей перспективе отказалась.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи BMW в России в 2020 году выросли на 3%, до 42,7 тыс. штук.