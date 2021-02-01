Кабмин окажет господдержку крупным проектам в Арктике на 214 млрд рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство России определило список инвестиционных проектов в Арктике, которые смогут получить государственную поддержку. Среди них в том числе крупные проекты с общим объемом инвестиций более 214 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

Он отметил, что кабмин утвердил "перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка". "В их числе - несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 млрд рублей", - указал премьер.