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Кабмин окажет господдержку крупным проектам в Арктике на 214 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство России определило список инвестиционных проектов в Арктике, которые смогут получить государственную поддержку. Среди них в том числе крупные проекты с общим объемом инвестиций более 214 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

Он отметил, что кабмин утвердил "перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка". "В их числе - несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 млрд рублей", - указал премьер.

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