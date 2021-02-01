Кабмин за три года направит регионам 90 млрд руб. на социальную инфраструктуру

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство России в течение трех лет направит регионам около 90 млрд рублей для строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 1 февраля на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство продолжает оказывать поддержку регионам в строительстве социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах, - сказал он. - В федеральном бюджете на ближайшие три года на эти цели предусмотрено около 90 млрд рублей". Из них свыше 8 млрд рублей правительство распределило между четырьмя регионами - это Пермский и Краснодарский края, Воронежская область и Башкирия.

"Федеральные субсидии пойдут на строительство дороги в Перми, школы более чем на тысячу мест в Сочи, а также поликлиники с подстанцией скорой помощи в Воронеже. В Уфе на эти средства будут возведены очистные сооружения", - пояснил Мишустин.

По его словам, это самые крупные из тех региональных объектов социальной инфраструктуры, которые получат федеральные средства. "Прошу Министерство строительства [России] оперативно распределить выделенные субсидии", - распорядился премьер.

Глава российского кабмина также обратил внимание на то, что распространение коронавируса отразилось на темпах строительства социнфрастуруктуры. "Но работа продолжается, стройка идет по всей стране, новые дома вводятся в эксплуатацию, - резюмировал он. - Для людей важно не только улучшить свои жилищные условия, но и чтобы рядом были школы, детские сады, поликлиники, а также, конечно, хорошие дороги".