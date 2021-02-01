Ростуризм предлагает выплачивать туристический кешбэк за отдых в детских лагерях

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ростуризм предлагает включить в программу туристического кешбэка за путешествия по России организации отдыха и оздоровления детей, следует из проекта постановления правительства РФ о правилах предоставления субсидий на эту акцию в 2021 году. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Туристская услуга [должна быть] сформирована юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, предоставляющим туристу туристский продукт, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставляющими туристу гостиничные услуги, санаторно-курортной организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, сведения о которой содержатся в реестре курортного фонда Российской Федерации, или организацией отдыха детей и их оздоровления", - говорится в проекте документа.

Эти организации могут осуществлять продажу путевок в рамках программы туристического кешбэка как напрямую, так и через электронных агрегаторов, зарегистрированных на территории РФ "при условии заключения соглашения с обществом об информационно-технологическом взаимодействии", отмечается в проекте.

Основные условия акции, согласно проекту, остались неизменными. Туристический кешбэк составляет 20% от стоимости отдыха, но не более 20 тыс. рублей. Оплату необходимо производить с карты "Мир", зарегистрированной в программе лояльности, на нее же в течение пяти дней после оплаты осуществляется возврат части средств.

Даты проведения акции в 2021 году не указываются, однако ранее Ростуризм направил представителям отрасли письмо, в котором говорится, что в рамках третьего этапа программы предлагается реализовывать туры по России на период до 20 июня 2021 года, включая 23 февраля, 8 марта, весенние школьные каникулы и майские праздники. Точные даты сейчас находятся на согласовании в правительстве РФ, указывалось в письме.

В пресс-службе Ростуризма журналистам подтвердили, что "идет плановая подготовка к запуску третьего этапа программы".